Mercato - PSG : Leonardo lâche ses vérités sur l'appel du Qatar !

Publié le 10 octobre 2021 à 18h45 par A.M.

Devenu directeur sportif du PSG en 2011, Leonardo a dévoilé les coulisses de son arrivée à Paris où il a lancé le projet QSI.

En 2011, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Et afin de mener à bien ce projet, Leonardo a été appelé afin d'occuper le rôle de directeur sportif du PSG afin d'être le bâtisseur de ce nouveau projet. Un rôle qu'il a parfaitement rempli par le biais de mercatos réussis avec les arrivées de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti, Edinson Cavani ou encore Marquinhos. Et pourtant, Leonardo révèle qu'alors qu'il était entraîneur de l'Inter Milan, il ne se voyait pas partir après une victoire en Coupe d'Italie et alors que Massimo Moratti l'appréciait grandement. Mais il a finalement été convaincu de rejoindre le PSG.

Leonardo dévoile les coulisses de son arrivée