Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi fait toujours l’unanimité au PSG !

Publié le 10 octobre 2021 à 16h30 par T.M.

Depuis cet été, Lionel Messi est un joueur du PSG. C’est incroyable de le dire, mais c’est bel et bien la réalité. Pour le club de la capitale, c’est une chance de pouvoir compter sur le meilleur joueur du monde et ce ne sont pas les joueurs de Mauricio Pochettino qui diront le contraire.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait de la prolongation de Lionel Messi sa priorité. Et si le patron blaugrana est parvenu à trouver un accord avec l’Argentin cet été, ce nouveau contrat n’a pas pu être signé pour des raisons économiques. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont alors sauté sur l’occasion pour s’offrir le meilleur joueur du monde. En un temps record, le PSG a réussi à boucler le transfert de Lionel Messi, réalisant là l’un des plus grands coups de l’histoire du football. Et bien que l’on ait déjà vu La Pulga sous le maillot parisien, cela semble encore difficile à y croire. Pourtant, c’est bel et bien réel. Et au sein du vestiaire du PSG, on ne cache pas sa joie de pouvoir désormais évoluer avec un tel talent que celui de Messi.

« Je suis chanceux de l’avoir comme coéquipier »