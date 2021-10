Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pérez... Leonardo déclare la guerre au Real Madrid !

Publié le 10 octobre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que le Real Madrid a plusieurs fois évoqué la situation de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, Leonardo commence à sérieusement s'agacer des déclarations en provenance du club merengue. Et le directeur sportif parisien réclame même des sanctions.

Ce n'est désormais plus un secret, Kylian Mbappé voulait quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. L'attaquant français l'a confirmé au micro de RMC , et bien évidemment, du côté madrilène, cette sortie n'est pas passée inaperçue. Dans la foulée Florentino Pérez annonçait la couleur pour l'arrivée de Kylian Mbappé. « Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé », confiait le président du Real Madrid à El Debate . Et pour cause, compte tenu du fait que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, il sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre pour la saison prochaine. Conscient de l'ampleur que pourrait prendre sa déclaration dans le contexte actuel, Florentino Pérez a voulu apaiser la situation en mettant les choses au clair. « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’iI faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations », assurait le président du Real Madrid à RMC . Mais aux yeux du PSG, le mal est fait. Entre les sorties de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti ou encore Karim Benzema, Leonardo sort les griffes.

Leonardo réclame des sanctions contre le Real Madrd