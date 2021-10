Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révélation de Roberto Martinez sur la succession de Koeman !

Publié le 10 octobre 2021 à 20h00 par A.D.

Pour assurer la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone, Joan Laporta aurait coché le nom de Roberto Martinez. Interrogé sur son avenir, l'actuel sélectionneur de la Belgique a expliqué qu'il n'avait eu aucun contact avec le Barça.

Alors que le Barça est passé totalement à côté de son début de saison, Ronald Koeman aurait pu payer les pots cassés. En effet, Joan Laporta aurait pensé à se débarrasser de son entraineur, avant de finalement changer d'avis. D'ailleurs, le président du FC Barcelone aurait même identifié plusieurs profils pour assurer potentiellement la succession de Ronald Koeman. Parmi les pistes que Joan Laporta aurait étudiées, Roberto Martinez s'est livré sur son avenir, faisant clairement savoir qu'il n'avait pas été approché par le Barça.

«C'est très difficile pour moi de devoir parler de rumeurs quand il n'y a pas eu de contact»