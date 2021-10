Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Guardiola... Le Barça envoie un énorme message à Koeman !

Publié le 11 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré les rumeurs envoyant Xavi au FC Barcelone, Rafa Yuste, vice-président du club blaugrana, apporte son soutien à Ronald Koeman.

Présenté comme le favori pour la succession de Ronald Koeman, Xavi a récemment évoqué son avenir. « Toute offre sera évaluée et ensuite nous déciderons. Je ne sais pas où mon avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les possibilités », confiait l'actuel entraîneur d'Al-Sadd à la TVE . Et visiblement, le technicien néerlandais semble soutenu par son club comme l'explique Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone.

«Si j’aime Xavi ou pas… J’aime Ronald Koeman, qui est l’entraîneur»