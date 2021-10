Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le faux départ d’Icardi !

Publié le 11 octobre 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Fabio Paratici, ancien dirigeant de la Juventus Turin, est revenu sur l’intérêt de longue date porté par le club bianconeco à Mauro Icardi et assure qu’il était trop compliqué de faire venir le buteur argentin du PSG pour plusieurs raisons.

En mai dernier, Fabio Paratici actait son départ du poste de directeur général de la Juventus Turin pour finalement rebondir à Tottenham, mais le dirigeant italien a longtemps piloté les transferts de la Vieille Dame. Il a d’ailleurs été annoncé pendant un bon moment sur les traces de Mauro Icardi, le buteur argentin du PSG, mais ce dossier n’a finalement jamais été concrétisé. Interrogé à l’occasion du festival du Sport dans des propos rapportés par TMW , Paratici est revenu sur son intérêt pour Icardi à la Juventus.

« Il n’a jamais été aussi proche qu’on l’a dit »