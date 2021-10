Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 11 octobre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 11 octobre 2021 à 8h28

Agent proche des Icardi, Gabriele Giuffrida s'est prononcé sur l'avenir de l'attaquant argentin qui joue peu au PSG. Et visiblement, un départ n'est absolument pas envisagé.

Déjà peu utilisé la saison dernière, Mauro Icardi est l'une des grandes victimes de l'arrivée de Lionel Messi. L'ancien buteur de l'Inter Milan est en effet relégué au second plan et n'est qu'une solution secondaire pour Mauricio Pochettino derrière le trio composé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Par conséquent, l'idée d'un départ a longtemps été évoquée. Cet été, la Juventus s'était manifestée et alors que Newcastle vient de passer sous pavillon saoudien, le nom de Mauro Icardi est rapidement revenu du côté des Magpies .

«Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda»