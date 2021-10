Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça ne sent pas bon pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 11 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Si le PSG va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé, cela pourrait bien être peine perdue…

Cet été, le PSG a finalement refusé de lâcher Kylian Mbappé au Real Madrid. Un énorme risque de la part du club de la capitale qui s’est assis sur un gros chèque et s’expose à la possibilité de voir partir librement son joueur à la fin de la saison. Un scénario que le PSG va tenter d’éviter. La direction parisienne va ainsi tout faire pour prolonger Mbappé. Et si dans l’entourage du Français on n’a fermé aucune porte, cela ne serait pas forcément une si bonne nouvelle pour le PSG.

« Mbappé a envie de partir »