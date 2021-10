Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Messi, Verratti n'en revient toujours pas !

Publié le 11 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

De nouveau invité à commenter l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Marco Verratti ne cache pas sa joie d'évoluer aux côtés de La Pulga.

Cet été, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Lionel Messi, que le FC Barcelone n'a pas été en mesure de prolonger. Par conséquent, le sextuple Ballon d'Or a signé un contrat de deux ans à Paris plus une en option. Une arrivée qui enchante évidemment tout le monde, notamment de le vestiaire du PSG où Marco Verratti se réjouit d'évoluer aux côtés de Lionel Messi.

«Il a tellement été fort quand il jouait contre nous qu’on va profiter de lui maintenant»