Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Thibaud Vézirian se fait allumer !

Publié le 11 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il annonce depuis huit mois que l'OM serait vendu à la holding d'Al-Walid bin Talal, Thibaud Vézirian se fait clairement critiquer.

Depuis jeudi, Newcastle est passé sous pavillon saoudien avec le rachat du club anglais par le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. De quoi mettre fin aux rumeurs de vente de l'OM ? Pas du tout à croire Thibaud Vézirian. « Le PIF n’a rien à voir avec l’OM ? Effectivement, le fonds d’investissement saoudien qui rachète Newcastle n’a rien à voir dans le processus qu’il y a à Marseille, la restructuration. Mais il faut faire la part des choses. Le fonds d’investissement saoudien, c’est l’Etat, c’est Mohammed Ben Salmane, le grand dirigeant saoudien. Tout est centralisé dans ce pays. Finalement, le fonds saoudiens est derrière tout, c’est un regroupement de sociétés qui amènent de l’argent en fonds publics. Pour autant, vous pouvez avoir d’autres investissement dans le monde via des fonds privés saoudiens. Mais à l’arrivée, tout en réfère à MBS », confiait le journaliste sur sa chaîne YouTube . Mais les certitudes de Thibaud Vézirian commencent à agacer.

Vézirian se fait fracasser