Mercato - OM : Arabie Saoudite, Vézirian... Le ton monte pour la vente du club !

Publié le 10 octobre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Malgré le rachat de Newcastle par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, Thibaud Vézirian assure que cela ne change pas les plans pour la vente de l'OM compte tenu du fait que le PIF n'a pas de lien avec Al-Walid bin Talal.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite fait une entrée fracassante dans le monde du football. En effet, le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite a racheté Newcastle pour plus de 300M€. Grâce à la richesse du PIF, estimée à 400 milliards d'euros, le club anglais devient même l'un des plus puissants du monde, et cela devrait très rapidement se faire ressentir puisque les Magpies seraient déjà en mesure d'investir 220M€ dès le mercato d'hiver. Une annonce qui n'est évidemment pas passée inaperçue du côté de l'OM où le rachat du club par la holding Al-Walid bin Talal est annoncé depuis plusieurs mois par quelques journalistes, à commencer par Thibaud Vézirian, qui assurait même en février dernier que tout était bouclé. Relancé sur la vente de l'OM après le rachat de Newcastle, Thibaud Vézirian en rajoute d'ailleurs une couche. « Il n’y a aucun rapport entre l’OM et Newcastle. Restez tranquilles. Le fonds d’investissement saoudien qui rachète Newcastle n’a rien à voir dans le processus qu’il y a à Marseille, la restructuration. Mais il faut faire la part des choses. Le fonds d’investissement saoudien, c’est l’Etat, c’est Mohammed Ben Salmane, le grand dirigeant saoudien. Tout est centralisé dans ce pays. Finalement, le fonds saoudiens est derrière tout, c’est un regroupement de sociétés qui amènent de l’argent en fonds publics. Pour autant, vous pouvez avoir d’autres investissement dans le monde via des fonds privés saoudiens. Mais à l’arrivée, tout en réfère à MBS », assure-t-il sur sa chaîne YouTube .

Vézirian se fait fracasser