Mercato - OM : Arabie Saoudite, Vézirian... Cette énorme sortie sur la vente du club !

Publié le 10 octobre 2021 à 10h10 par A.M.

Alors que Thibaud Vézirian continue d'affirmer que l'OM sera vendu à la holding d'Al-Walid bin Talal, Romain Canuti de son côté semble s'agacer des certitudes affichées par son confrère.

L'Arabie Saoudite est bien arrivée dans le football, mais pas à l'OM. En effet, Newcastle a été racheté par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite et devient d'emblée l'un des clubs les plus puissants du monde. De quoi mettre fin aux rumeurs de vente de l'OM ? Pas du tout. Thibaud Vézirian, qui avait annoncé en février dernier que tout était bouclé pour l'arrivée d'Al-Walid bin Talal à Marseille pour remplacer Frank McCourt, en a rajouté une couche samedi. « Il n’y a aucun rapport entre l’OM et Newcastle. Restez tranquilles », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube , assurant que le processus suit son cours. Et cela commence à agacer à Marseille.

«Je me suis fait avoir, j’ai pris ça au premier degré mais en fait c’est du Sacha Baron Cohen»