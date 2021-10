Foot - PSG

PSG - Malaise : Une légende de l'OM monte au créneau pour Mbappé !

Publié le 10 octobre 2021 à 17h15 par D.M.

Ancien buteur de l'OM et de Chelsea, Didier Drogba a pris la défense de Kylian Mbappé, cible de nombreuses critiques ces derniers mois.

Kylian Mbappé a été la cible de nombreuses critiques ces derniers mois. Entre ses envies de départ au Real Madrid lors du dernier mercato estival et son Euro raté avec l’équipe de France, le joueur a connu une grosse période de doutes. Mais Mbappé espère désormais tourner la page et enfin lancer sa saison. Après avoir mis les choses au clair au sujet de son avenir au PSG, le champion du monde 2018 a remis les pendules à l’heure sur le terrain en inscrivant un penalty décisif face à la Belgique jeudi dernier dans le cadre de la Ligue des Nations.

« On est un peu dur avec lui »