PSG - Malaise : Griezmann pousse un coup de gueule sur le cas Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Compère d’attaque de Kylian Mbappé en Équipe de France, Antoine Griezmann a tenu à offrir son soutien en conférence de presse à l’attaquant du PSG qui s’est livré cette semaine sur les critiques dont il a fait l’objet depuis l’Euro.

Que ce soit avant, pendant, ou après l’Euro raté des Bleus et de Kylian Mbappé à titre personnel qui n’a pas été en réussite en ne parvenant notamment pas à trouver le chemin des filets au cours de la compétition, l’attaquant du PSG n’a pas échappé aux critiques en raison des responsabilités réclamées pour le tireur de penalty, de son manque de relation avec Olivier Giroud sur le terrain et en raison de son tir au but manqué face à la Suisse en 1/8ème de finale. Cette semaine, après ses déclarations fortes à L’Équipe et à RMC Sport, Kylian Mbappé a reçu le soutien de deux coéquipiers de l’Équipe de France en les personnes de Lucas Hernandez et de Raphaël Varane notamment. Et ces dernières heures, son compère d’attaque Antoine Griezmann en a lui aussi rajouté une couche.

Griezmann estime que tout le monde est « tombé » sur Mbappé