PSG : Les conseils de Messi à Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or !

Publié le 9 octobre 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé aspire à gagner son premier Ballon d’Or, Leo Messi lui a adressé modestement quelles petits conseils.

Sextuple lauréat du Ballon d’Or, Leo Messi est maintenant le grand favori pour en gagner un septième en novembre prochain grâce à sa victoire en Copa America. Ce faisant, l’international argentin arrivé au PSG cet été augmenterait encore un peu plus son record qui ne devrait pas être égalé de sitôt. De son côté, Kylian Mbappé risque de devoir attendre encore un peu avant de gagner le plus prestigieux trophée individuel. Et avec toute son expérience, Leo Messi a expliqué comment son coéquipier doit appréhender la chose pour finir par le remporter.

« Tout ce que je peux dire, c'est que je n'étais pas focalisé sur ça »