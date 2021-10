Foot - PSG

PSG : Lionel Messi dit tout sur son association XXL avec Neymar et Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a maintenant l’occasion de former un trio offensif de rêve avec Kylian Mbappé et Neymar, Leo Messi a réclamé encore un peu de temps pour qu’ils puissent briller ensemble.

En profitant de l’opportunité de marché que représentait Leo Messi cet été, le Paris Saint-Germain s’est offert les services d’un trio offensif de rêve. Celui qui a signé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option forme maintenant la MNM au sein du club de la capitale aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Pour au moins une saison, ce trio aura pour lourde tâche de permettre au PSG de tout gagner, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne avec ce fameux sacre en Ligue des champions derrière lequel les Parisiens courent depuis de nombreuses années. Pour l’instant, les trois attaquants stars sont toujours en période de rodage, chose qui a provoqué quelques critiques de la part de certains observateurs.

« On va apprendre à se connaître avec le temps »