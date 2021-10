Foot - PSG

PSG - Malaise : Suisse, penalty... Griezmann vole au secours de Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 16h15 par La rédaction

Sous le feu des critiques ces derniers temps, Kylian Mbappé peut compter sur ses coéquipiers pour le défendre. Antoine Griezmann n'a donc pas hésité à apporter son soutien au joueur du PSG, notamment à propos de l'épisode de l'élimination contre la Suisse à l'Euro.

Depuis cet été, Kylian Mbappé crée des sentiments plus que mitigés. Le joueur peut être adulé sur le terrain pour ses exploits avec le PSG et l'Équipe de France comme conspué après l’élimination des Bleus contre la Suisse à l’Euro et avec ses envies de départ au Real Madrid. L’international tricolore s’est attiré la foudre des supporters parisiens et français. Néanmoins, il peut compter sur ses coéquipiers qui n’hésitent pas monter au créneau pour le défendre à la moindre critique. C’est notamment le cas d’Antoine Griezmann.

« On a dit que c’était de sa faute si on ne passe pas la Suisse. C’était un peu injuste »