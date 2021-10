Foot - PSG

PSG : Le Milan AC se prononce sur la polémique Gianluigi Donnarumma !

Publié le 9 octobre 2021 à 15h15 par T.M.

Ce mercredi, Gianluigi Donnarumma a été accueilli par les sifflets de San Siro à l’occasion de la rencontre Italie-Espagne. Une polémique sur laquelle s’est prononcé Stefano Pioli, entraîneur du Milan AC.

Cet été, Gianluigi Donnarumma a quitté libre le Milan AC pour rejoindre le PSG. Un départ qui a eu énormément de mal à passer chez les fans lombards et qui n’est toujours pas digéré. En effet, ce mercredi, l’Italien faisait son retour à Milan à l’occasion de la rencontre de Ligue des Nations entre l’Italie et l’Espagne. Et pour Donnarumma, l’accueil a été mouvementé avec des banderoles insultantes déployées dans la ville et des sifflets tout au long de la rencontre.

« Gigio a tout donné pour Milan jusqu’au dernier jour »