Mercato - PSG : Et si Eden Hazard plombait la succession de Kylian Mbappé ?

Publié le 11 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé resterait l’objectif numéro un et qu’il pourrait débarquer libre de tout contrat l’été prochain, le Real Madrid prévoirait une nouvelle fois de faire de l’ombre au PSG en chamboulant les plans du club de la capitale pour Erling Braut Haaland. Eden Hazard jouerait d’ailleurs un rôle important dans cette opération. Explications.

Bien que Leonardo ait rabâché ces dernières semaines, que ce soit pour Canal+ ou lors du Festival dello Sport à Trento samedi, sa volonté de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG aurait de grandes chances de rejoindre le Real Madrid à la prochaine intersaison par l’intermédiaire de son statut d’agent libre. Si cette éventualité se confirmait, le PSG devrait lancer l’assaut sur Erling Braut Haaland, priorité des dirigeants en cas de départ de Mbappé l’été prochain comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier. Néanmoins, le Real Madrid serait également sur le coup pour le buteur du Borussia Dortmund pour lequel une clause libératoire fixée à 75M€ sera effective en 2022.

Un départ d’Hazard pour financer l’opération Haaland à Madrid ?