Mercato : Zinedine Zidane sur le point de rebondir à Newcastle ? La réponse !

Publié le 11 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

En quête d’un potentiel successeur à Steve Bruce qui devrait prochainement être remercié, Newcastle scruterait le marché afin de nommer un nouvel entraîneur qui ne serait pas Zinedine Zidane malgré certains bruits de couloir.

Après une saison blanche alors qu’il était parvenu à remporter la Liga lors de l’exercice ayant précédé ce dernier et malgré un contrat qui courrait jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane publiait une lettre ouverte en mai dernier afin de faire part de son départ du Real Madrid. Un départ moins surprenant que son premier en 2018 qui avait laissé le président Florentino Pérez dos au mur au niveau de sa succession. Cette fois-ci et en raison des maintes rumeurs qui circulaient sur un potentiel licenciement tout au long de la saison dernière, le président du Real Madrid a pu préparer ce dossier et a finalement nommé Carlo Ancelotti, qui avait permis à la Casa Blanca de remporter sa 10ème Ligue des champions en 2014.

Contrairement aux rumeurs, Newcastle ne voudrait pas nommer Zidane