Mercato - PSG : Pour Theo Hernandez, c’est terminé !

Publié le 11 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat Nuno Mendes, Leonardo aurait toujours des vues sur Theo Hernandez. Cependant, l’international français émettrait le souhait de prolonger son contrat au Milan AC.

En parallèle du dossier Achraf Hakimi qui a pour sa part débouché sur un transfert au cours du dernier mercato estival, Leonardo aurait également ouvert le dossier Theo Hernandez à la toute fin de l’exercice précédent. À l’instar de l’été 2020, le directeur sportif du PSG aurait gardé un oeil attentif sur l’évolution de la situation du latéral gauche du Milan AC qui ne cesse d’impressionner depuis son arrivée en Lombardie en 2019. Néanmoins, Hernandez n’a pas déposé ses valises au PSG et l’international portugais de 19 ans Nuno Mendes a débarqué en provenance du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt avec option d’achat dans les ultimes heures de la fenêtre estivale des transferts. De quoi mettre un terme à l’opération Theo Hernandez ? Pas vraiment.

Theo Hernandez cultiverait le désir de prolonger au Milan AC !