Mercato - PSG : Le Barça fait une grosse révélation sur le départ de Messi !

Publié le 11 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter le départ de Lionel Messi, Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone révèle que l'optimisme était pourtant de rigueur en Catalogne.

« Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ça a bouleversé mes plans . » Lionel Messi le confiait à France Football , il ne s'attendait pas à devoir quitter le FC Barcelone cet été. L'international argentin a finalement rejoint le PSG au mois d'août et Rafa Yuste confirme que le Barça avait également prévu de conserver Lionel Messi.

«Je suis frustré que Leo n’ait pas continué»