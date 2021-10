Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone, Atletico… Les dessous du feuilleton Griezmann révélés !

Publié le 11 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

De retour à l’Atletico de Madrid à l’intersaison après deux années de galères au FC Barcelone, Antoine Griezmann doit la réussite de cette opération à son capitaine Koke notamment selon Frédéric Hermel.

Après deux saisons au cours desquelles il n’est jamais parvenu à se faire une place dans le coeur des supporters blaugrana du FC Barcelone, Antoine Griezmann a été poussé vers la sortie lors des dernières heures du mercato estival en grande partie pour des raisons financières, le Barça traversant une passe économique très délicate. De retour à la maison, comme il l’a lui-même fait savoir sur son compte Twitter dans la foulée de l’annonce de son prêt avec option d’achat quasi obligatoire en raison des conditions à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann peut dire merci à Koke et à Diego Simeone de l’avoir extirpé de la spirale négative dans laquelle il était au FC Barcelone.

Griezmann de retour grâce… à Koke selon Hermel !