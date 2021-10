Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a mis tout le monde d’accord !

Publié le 11 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Arrivé en février dernier, Jorge Sampaoli est parvenu à insuffler sa vision des choses et son jeu à ses joueurs. Une attractivité qui ne déplaît pas à Didier Drogba, ancien buteur de l’OM, qui s’est enflammé pour la méthode Sampaoli.

Bien que son OM montre certaines faiblesses ces dernières semaines, n’ayant plus gagné un match depuis la victoire sur le Stade Rennais le 19 septembre dernier (2-0) et restant sur deux matchs nuls et deux défaites en Ligue 1 et en Ligue Europa, la méthode Jorge Sampaoli est grandement appréciée depuis le début de saison que ce soit à l’OM chez les joueurs et les dirigeants ou chez les observateurs. Ancien buteur de l’Olympique de Marseille où il a enflammé les coeurs des supporters alors qu’il n’y est resté qu’une seule saison, Didier Drogba tire son chapeau à Sampaoli en raison de l’attractivité du jeu prôné par l’entraîneur argentin de l’OM.

Pour Drogba, l’OM est «beau à voir jouer»