Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo…

Publié le 11 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il n’entre plus dans les plans du PSG qui semble vouloir le vendre depuis maintenant plusieurs mois, Thilo Kehrer affiche plus que jamais son envie de rester au Parc des Princes. Un cas délicat à gérer pour Leonardo…

Recruté en provenance de Schalke 04 pour 37M€ à l’été 2018, Thilo Kehrer (25 ans) n’a jamais été en mesure de justifier un tel investissement. Le défenseur allemand n’a jamais fait figure de titulaire indiscutable en trois saisons passées au Parc des Princes, et Leonardo avait même tenté de s’en débarrasser ces derniers mois afin de récupérer des liquidités, avec notamment un intérêt annoncé du Bayern Munich. Mais de son côté, Kehrer ne semble clairement pas pressé de quitter le PSG…

« Je veux m’affirmer à Paris »