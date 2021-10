Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Thilo Kehrer sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 14h10 par T.M.

Face aux rumeurs l’envoyant du côté du Bayern Munich, Thilo Kehrer a souhaité mettre les choses au point concernant son avenir.

Que ce soit en défense centrale ou au poste d’arrière droit, Thilo Kehrer n’est pas le premier choix de Mauricio Pochettino au PSG. L’Allemand doit donc saisir les quelques opportunités qui lui sont données pour montrer ses qualités. Et face à cette situation, l’avenir de Kehrer, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, pourrait s’écrire loin du Parc des Princes. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt du Bayern Munich, où une place pourrait se libérer avec le possible départ de Niklas Süle.

« Je veux m’affirmer à Paris »