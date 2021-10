Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti s’enflamme pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 10 octobre 2021 à 12h10 par T.M.

Alors que Lionel Messi a posé ses valises au PSG cet été, Marco Verratti n’a pas caché son admiration pour son nouveau coéquipier.

Cet été, le PSG a réalisé un recrutement XXL et tout cela sans énormément dépenser. En effet, si Leonardo a sorti son chéquier pour recruter Achraf Hakimi et obtenir le prêt de Nuno Mendes, il a profité des bonnes occasions sur le marché pour récupérer des joueurs libres, à savoir Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, mais surtout Lionel Messi. N’ayant pas pu prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin était disponible et le PSG a alors sauté sur l’occasion pour récupérer le meilleur joueur du monde. Un coup incroyable qui fait aujourd’hui le bonheur de Marco Verratti, qui savoure sa chance d’évoluer au quotidien avec Messi.

« Quand on est avec lui, on oublie son âge »