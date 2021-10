Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a bluffé Leonardo après son arrivée !

Publié le 10 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a profité de sa présence au Festival dello Sport en Italie afin de vider son sac sur l’opération Lionel Messi et sur la personnalité du sextuple Ballon d’or quelques semaines seulement après son arrivée au PSG.

Le 10 août dernier, le PSG officialisait l’arrivée libre de tout contrat de Lionel Messi pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option, soit quelques jours après l’annonce officielle du FC Barcelone de son incapacité à renouveler le contrat de son légendaire numéro 10 pour des raisons financières. Au PSG, Lionel Messi a rapidement fait l’unanimité que ce soit auprès des joueurs ou des dirigeants comme en atteste la déclaration de Leonardo à Trento pour le Festival dello Sport samedi. Le directeur sportif du PSG s’est livré sur le feuilleton Messi et son intégration express au Paris Saint-Germain.

« C'est une personne qui vous fait l’admirer dès le premier instant »