Mercato - OM : Une légende du club valide l'arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 11 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

De passage à Marseille pour disputer un match caritatif, Didier Drogba s'est prononcé sur l'OM, séduisant depuis le début de la saison sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Arrivé à l’OM en mars dernier pour prendre la succession d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli a, tout de suite, séduit les supporters marseillais. Présenté comme un disciple de Marcelo Bielsa, le technicien argentin a apporté son grain de folie sur le banc phocéen et sa touche sur le style de jeu de l’équipe. Depuis le début de la saison, l’OM affiche un visage séduisant et obtient de bons résultats, même si le club accuse légèrement le coup ces dernières semaines. Légende de la formation olympienne, Didier Drogba s’est prononcé sur Jorge Sampaoli et sur le niveau de l’équipe.

« L’OM est beau à voir jouer »