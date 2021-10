Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Lautaro Martinez fait une terrible annonce !

Publié le 11 octobre 2021 à 1h30 par La rédaction

Cherchant à se renforcer offensivement, le Real Madrid a fixé sa priorité sur Kylian Mbappé. Mais Florentino Pérez aurait un plan B tout trouvé : Lautaro Martinez. Néanmoins, l'agent du joueur a jeté un terrible coup de froid sur la rumeur envoyant l'Argentin chez les Merengue.

Alors que son effectif devient de plus en plus vieillissant, le Real Madrid cherche à se renforcer avec de jeunes joueurs. En attaque, la piste prioritaire se nomme Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Néanmoins, Florentino Pérez aurait prévu un plan B en cas d’échec avec le Parisien. Le président des Merengue aurait inscrit le nom de Lautaro Martinez sur sa liste. Le joueur de l’Inter Milan est en fin de contrat en juin 2023. Ainsi, Florentino Pérez pourrait donc profiter de la dernière année du bail de Lautaro Martinez pour réaliser un très bon coup. Mais l’affaire pourrait finalement s’avérer plus compliquée que prévue.

«Lautaro est très heureux à Milan et à l'Inter»