Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouveau crack dans le viseur d'Ancelotti ?

Publié le 11 octobre 2021 à 0h30 par La rédaction

Cherchant à apporter un vent de fraîcheur dans son effectif, le Real Madrid pourrait bien aller piocher en troisième division espagnole. Noel López, jeune attaquant de 18 ans au Deportivo La Corogne, aurait tapé dans l'oeil des Merengue.

Avec un effectif de plus en plus vieillissant, le Real Madrid aimerait apporter un vent de fraîcheur lors des prochains mois, voire prochaines années. En attaque, les Merengue ont fixé leur priorité sur Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG. Mais la direction madrilène espérerait également inclure d’autres jeunes joueurs dans son projet sur le long terme. Et Florentino Pérez pourrait bien aller piocher en troisième division espagnole pour dégotter un nouveau crack.

Le Real Madrid sur les traces de Noel López