Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Simeone sur le départ de Zidane !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h00 par A.D.

A la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat avec le Real Madrid. Alors qu'il est à l'Atlético depuis plus de dix ans, Diego Simeone a tenté d'expliquer pourquoi sa situation en club n'était pas la même que le Ballon d'Or 98.

Alors qu'il avait tout gagné avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de quitter le navire pour laisser sa place à quelqu'un d'autre à l'issue de la saison 2017-2018. Sachant que la Maison-Blanche était en grande difficulté après son départ, le Ballon d'Or 98 a été rappelé à la rescousse pour sauver le club merengue. Toutefois, Zinedine Zidane n'a pas vraiment réussi sa mission. D'où sa décision de partir à nouveau à l'été 2021. D'autant qu'il a vécu une saison 2020-2021 très compliquée au Real Madrid. Lors d'un entretien avec Vicente del Bosque pour El Pais , Diego Simeone a tenté d'expliquer pourquoi Zinedine Zidane n'avait pas pu avoir la même longévité que lui au Real Madrid.

«Ils ne vous attendent pas là-bas»