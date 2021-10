Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 19h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gareth Bale se dirigerait dangereusement vers un départ libre et gratuit du Real Madrid. Sur le point d'être racheté par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle United pourrait éviter ce terrible scénario pour le club merengue, car il souhaiterait s'offrir les services de l'attaquant gallois. Toutefois, Gareth Bale ne l'entendrait pas de cette oreille. En effet, l'ancien de Tottenham refuserait de rejoindre Newcastle et souhaiterait plutôt aller au bout de son contrat avec le Real Madrid.

Arrivé à l'été 2013 au Real Madrid, Gareth Bale sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne prolonge pas. Alors qu'il ne compterait pas prolonger son attaquant gallois, Florentino Pérez n'aurait qu'une seule option pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. En effet, le président du Real Madrid pourrait récupérer quelques millions d'euros grâce à Gareth Bale s'il parvenait à le vendre lors du prochain mercato hivernal au mois de janvier. Et sachant qu'il n'a jamais trouvé de club capable d'assumer le transfert et le salaire de Gareth Bale par le passé, Florentino Pérez pourrait avoir enfin trouvé une solution. Selon les informations de Defensa Central , Newcastle United, qui en passe d'être racheté par un fonds d'investissement saoudien, aimerait recruter des stars en 2022. Dans cette optique, les Magpies auraient identifié le profil de Gareth Bale. Sachant que le Gallois sera en fin de contrat le 30 juin, le club anglais pourrait ainsi rendre un précieux service au Real Madrid s'il se décidait à l'acheter dès le mois de janvier. Toutefois, Gareth Bale, lui-même, devrait faire capoter l'opération.

Gareth Bale ferme la porte à Newcastle

Toujours selon Defensa Central , Gareth Bale aurait déjà tranché concernant un possible départ vers Newcastle United. Et la réponse serait un « non » catégorique. Comme l'a clairement expliqué le média espagnol, Gareth Bale n'aurait nullement l'intention de signer chez les Magpies avant la fin de son contrat avec le Real Madrid. D'ailleurs, il ne compterait rejoindre aucun club au mois de janvier.

Gareth Bale veut aller au bout de son contrat avec le Real Madrid