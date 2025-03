150M€ : Le PSG s’est sauvé sans Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid l’été dernier laissait planer beaucoup de doutes du côté du PSG, notamment sur le plan financier. Cependant, une récente étude de Deloitte a démontré que Paris ne s’était jamais aussi bien porté économiquement. Avec comme assurance, deux énormes deals à 150M€ signés sur le long terme.

Le PSG est actuellement sur une excellente dynamique. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors, la formation de Luis Enrique laisse le sentiment que quelque chose de puissant s’est créé dans la capitale au cours des derniers mois. Le coach espagnol lui, a réussi son pari. Ce dernier, critiqué pour sa communication par certains observateurs, avait affirmé que son équipe serait plus forte cette année, et ce malgré la perte de Kylian Mbappé.

Le PSG serein financièrement

La saison dernière, Kylian Mbappé demeurait l’unique vedette du PSG après les départs de Lionel Messi et de Neymar. Et si certaines craintes existaient notamment sur le plan financier suite au départ du numéro 7, ces dernières ont rapidement été effacées par les contrats signés par les dirigeants parisiens. Comme le révèle une récente étude de Deloitte, le PSG est le troisième club générant le plus de revenus dans le monde (806M€ sur la saison dernière), derrière Manchester City (837M€) et l’inévitable Real Madrid (1045M€).

Le sponsoring, véritable source de revenus pour Paris

Surtout, sans Mbappé, le PSG s’est tout de même assuré un avenir serein sur le plan financier. En effet, Paris a signé deux gros deals l’année dernière. Le club francilien a renouvelé son partenariat avec Nike jusqu’en 2032, et ce pour une somme de 80M€. En janvier dernier, c’est avec Qatar Airways que le PSG a également prolongé son contrat. Une opération valorisée entre 60M€ et 70M€ à l’année selon le Parisien, et qui lie les deux parties jusqu’en 2028. Le sponsoring reste la source de revenus majeure du PSG, qui a réalisé 391M€ de revenus uniquement grâce à cet aspect marketing précise Deloitte.