Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution enfin trouvée pour Gareth Bale ?

Publié le 10 octobre 2021 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale pourrait faire ses valises à l'été 2022 et quitter le club librement et gratuitement. Pour éviter un départ à 0€, Carlo Ancelotti aurait la possibilité de vendre son attaquant gallois cet hiver à Newcastle.

Alors qu'il a perdu de sa superbe ses dernières saisons, Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid définitivement à plusieurs reprises. En effet, le club merengue aurait tenté à plusieurs reprises de vendre son attaquant gallois. Toutefois, Florentino Pérez n'a jamais réussi à trouver un club capable d'assumer l'indemnité de transfert et le salaire de Gareth Bale. Et alors que l'ancien de Tottenham sera en fin de contrat le 30 juin, le président du Real Madrid pourrait le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. A moins que...

Newcastle veut se jeter sur Gareth Bale