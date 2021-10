Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale refuse une option colossale pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là, ou n'est pas vendu en janvier. Alors que Newcastle serait prêt à l'accueillir, l'attaquant gallois refuserait catégoriquement l'idée de rejoindre les Magpies.

Arrivé à l'été 2013 au Real Madrid, Gareth Bale pourrait faire ses valises après 9 saisons au sein du club merengue. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'attaquant gallois partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'un renouvellement de contrat serait loin d'être d'actualité, le Real Madrid aurait une chance d'éviter un départ à 0€, et ce, s'il parvient à vendre Gareth Bale au mois de janvier. Et heureusement pour Florentino Pérez, Newcastle United serait prêt à lui rendre ce précieux service. Comme l'a indiqué Defensa Central , les Magpies - qui vont être racheté par un fonds d'investissement saoudien - souhaiteraient s'offrir Gareth Bale en 2022. Toutefois, l'ancien de Tottenham ne compterait pas coopérer sur ce coup-là.

Gareth Bale ne veut pas rejoindre Newcastle