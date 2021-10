Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tente un très joli coup avec un crack européen !

Publié le 10 octobre 2021 à 21h30 par D.M.

De nombreuses équipes européennes, dont le Real Madrid, suivraient la situation de Roko Simic, sous contrat avec le Red Bull Sazbourg.

Alors que certains cadres comme Luka Modric ou encore Karim Benzema s’approchent doucement de la retraite, le Real Madrid souhaiterait préparer l’avenir en s’attachant les services de jeunes joueurs prometteurs. Après s’être offert Eduardo Camavinga (18 ans) lors du mois d’août, le club espagnol aurait pour ambition de recruter Kylian Mbappé (PSG), mais aussi Erling Haaland (Borussia Dortmund). Deux joueurs qui pourraient être présentés au sein du nouveau Stade Bernabeu, qui sera inauguré en 2022. Et à en croire la presse espagnole, un autre jeune attaquant serait dans le viseur du Real Madrid.

Le Real Madrid cible une jeune pépite croate