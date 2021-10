Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La terrible annonce de l'agent de Lautaro Martinez !

Publié le 6 octobre 2021 à 23h00 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter la saison dernière, Lautaro Martinez a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid.

Avec Kylian Mbappé en fin de contrat, le prochain coup du Real Madrid semble être tout trouvé. La star du Paris Saint-Germain n’est toutefois pas le seul attaquant suivi par les Merengues ! La presse italienne a longtemps parlé d’un intérêt prononcé pour Lautaro Martinez, qui est devenu en quelques années une des stars de la Serie A. Si l’on en croit les dernières indiscrétions sur le sujet, l’international argentin devrait toutefois prolonger le contrat le liant à l’Inter, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

« Nous discutons de la prolongation avec l'Inter depuis un certain temps et je suis vraiment confiant »