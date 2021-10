Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme occasion à saisir pour la succession de Mbappé !

Publié le 11 octobre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait voir Kylian Mbappé s’en aller dans le cadre d’un transfert libre dans quelques mois, tout indique qu’il aura une opportunité à saisir avec Dusan Vlahovic.

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat et quittera alors librement et gratuitement le PSG. Et si le club de la capitale ambitionne toujours de le prolonger comme l’a rappelé Leonardo ce samedi, le risque d’un départ en fin de saison est bel et bien présent après que la direction parisienne l’ait retenu cet été malgré la volonté du Français d’aller au Real Madrid. En conséquence, Leonardo n’a d’autre choix que de travailler sur un scénario qui conduirait le PSG à perdre Kylian Mbappé.

Dusan Vlahovic veut partir de la Fiorentina

Dans cette optique, la presse italienne a annoncé que le nom de Dusan Vlahovic était étudié par le PSG. Et si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce dimanche, Paris aura une vraie marge de manœuvre dans ce dossier dans la mesure où le joueur de 21 ans a d’ores et déjà pris la décision de quitter la Fiorentina, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Reste maintenant à savoir si le PSG s’activera de manière concrète prochainement pour recruter Dusan Vlahovic, qui a récemment refusé une offre de prolongation.