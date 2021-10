Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Simeone prépare un sale coup à Ancelotti !

Publié le 11 octobre 2021 à 7h00 par La rédaction

Cherchant à intégrer de jeunes joueurs dans son effectif, le Real Madrid suivrait la situation de Noel López de près. Mais le club madrilène va devoir faire face à la concurrence de l'Atlético sur ce dossier.

Le Real Madrid aurait pour projet d’apporter un vent de fraîcheur dans son effectif. Avec des joueurs comme Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo ou encore Toni Kroos, qui se rapprochent de plus en plus de la fin de leurs carrières, la direction madrilène voudrait intégrer quelques jeunes dans son équipe. Si Kylian Mbappé, 22 ans et en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, est la grande priorité, Florentino Pérez continuerait toujours de guetter la moindre bonne affaire. Et le président des Merengue pourrait aller piocher en troisième division espagnole. Avec le Deportivo La Corogne, Noel López est étincelant (3 buts en 5 matchs). Et cela n'aurait pas échappé au Real Madrid. Toutefois, ce dossier pourrait être plus compliqué que prévu à boucler.

Deportivo La Corogne veut conserver Noel López et l’Atletico est à l’affût