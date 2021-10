Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone rejoint la bataille pour ce buteur à 150M€ !

Publié le 11 octobre 2021 à 9h15 par La rédaction

Darwin Núñez s'est attiré les convoitises de nombreux clubs européens grâce à ses récentes performances, dont le PSG. Mais en plus de tous les concurrents déjà évoqués dans le dossier, le FC Barcelone pourrait bien s'inviter dans la danse.

En grande forme avec Benfica ces derniers temps, Darwin Núñez s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Auteur de six buts en huit matchs toutes compétitions confondues, l’Uruguayen s’est attiré les convoitises de nombreux clubs européens, dont le PSG. Leonardo ne serait pas contre sa venue dans le club de la capitale, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 n’est pas seul sur le dossier, Liverpool, Chelsea, le Bayern Munich, Manchester United, Manchester City et l’Atletico Madrid ayant récemment été annoncés comme intéressés par le joueur de 22 ans. Et un autre club espagnol pourrait se rajouter à cette longue liste.

Le FC Barcelone entre dans la danse pour Darwin Núñez