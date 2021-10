Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’est fixé un objectif avec Ousmane Dembélé !

Publié le 11 octobre 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé expirera en fin de saison, le FC Barcelone aurait bel et bien l’intention de le prolonger.

Arrivé il y a maintenant quatre ans au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a longtemps déçu en Catalogne. Cependant, la saison dernière fut celle de la rédemption pour lui dans la mesure où il a su se montrer un bien meilleur visage sous les ordres de Ronald Koeman tout en étant moins sujet au blessure. De ce fait, à moins d’un an de la fin de son contrat, le Barça voudrait blinder son contrat et ainsi éviter le risque d’un départ libre en fin de saison, et ce en dépit du fait que les négocations n’auraient pas encore beaucoup avancé.

Le Barça veut absolument prolonger Ousmane Dembélé

Mais si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano, malgré le manque de confiance du FC Barcelone en son agent comme cela a été avancé ce lundi, l’objectif serait bel et bien de le prolonger. Ainsi, aux côtés Gavi, Pedri, Ronald Araujo et Ansu Fati, Ousmane Dembélé ferait partie des joueurs que le club catalan souhaite absolument prolonger. Reste maintenant à savoir si les négociations en ce sens connaitront enfin un coup d’accélérateur dans les semaines à venir.