Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’est fixé un objectif colossal !

Publié le 11 octobre 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone peut compter sur des jeunes extrêmement prometteurs dans son effectif, le club catalan aurait érigé pour priorité le fait de blinder leurs contrats.

Si l’effectif du FC Barcelone s’est affaibli cet été avec les départs de Leo Messi et d’Antoine Griezmann, tout en sachant que le club catalan a du se concerter sur des recrues low-cost en raison de ses soucis financiers, tout n’est pas à jeter pour autant. En effet, même si ce début de saison est délicat pour le Barça en matière de résultats, l’écurie barcelonaise peut compter sur des jeunes pousses qui réalisent de bonnes performances et qui se sont plus que jamais imposées comme des figures qui incarnent l’avenir d’un club en reconstruction.

Le FC Barcelone veut prolonger Pedri, Ronald Araujo et Ansu Fati

C’est pourquoi le FC Barcelone n’a naturellement pas la moindre intention de les perdre. Ainsi, outre Gavi qui devrait faire l’objet d’une approche dans les prochaines semaines pour une prolongation de cinq ans, quatre joueurs seraient considérés comme étant à prolonger absolument selon Fabrizio Romano. Il s'agirait de Pedri, Ronald Araujo ainsi qu’Ansu Fati. Reste à savoir si le Barça parviendra bien à boucler ces quatre dossiers au cours des prochaines semaines…