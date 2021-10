Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une offre démentielle pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 octobre 2021 à 8h15 par B.C.

Malgré les envies de départ de Kylian Mbappé, le PSG espère toujours pouvoir prolonger l’international français et devrait proposer à ce dernier une offre colossale pour le convaincre.

Après quatre années au PSG, Kylian Mbappé a voulu changer d’air lors du dernier mercato estival. Le champion du monde tricolore espérait en effet rejoindre le Real Madrid comme il l’a confirmé il y a quelques jours à RMC et L’Équipe , mais le club de la capitale a directement écarté l’idée d’un départ pour sa star, et ce malgré sa situation contractuelle. Kylian Mbappé est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourra donc quitter librement le PSG à l’été 2022, un scénario qui semble actuellement privilégié par le Bondynois. « Ce qui pourrait me faire rester à Paris ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." », lâchait-il la semaine dernière dans les colonnes de L’Équipe . Malgré tout, le PSG aurait déjà prévu une nouvelle offensive pour convaincre Kylian Mbappé de rester.

Un contrat à 225M€ pour Mbappé