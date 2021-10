Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé est la clé pour cette star de Guardiola !

Publié le 12 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Raheem Sterling est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, l’international anglais de Manchester City ne pourrait avoir une chance de débarquer en Catalogne si et seulement si Ousmane Dembélé ne prolongeait pas son contrat.

Bien que le FC Barcelone soit confronté depuis quelque temps à de sérieux problèmes financiers, ce qui justifie son incapacité à renouveler l’ancien contrat de Lionel Messi et son choix de prêter Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid, le Barça semble être déterminé à se servir du mercato hivernal afin de renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Outre la piste Dani Olmo qui a déjà été d’actualité cet été, le président Joan Laporta aurait des vues sur Raheem Sterling qui n’est plus indiscutable dans l’esprit de Pep Guardiola en atteste son temps de jeu à Manchester City en ce début de saison. Et pour que l’international anglais ait une chance de débarquer au FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait prendre une grande décision.

Sterling proche du Barça… à condition que Dembélé ne prolonge pas !