Mercato - Barcelone : Joan Laporta va boucler une opération prioritaire !

Publié le 12 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Déterminé à boucler les prolongations de Pedri et d’Ansu Fati, Joan Laporta devrait parvenir à ses fins avec le numéro 10 du FC Barcelone dans les prochains jours. Explications.

Au cours d’un entretien accordé à la RAC1 , le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a clairement fait savoir la semaine dernière qu’au fil des prochains jours, il était possible de voir de sérieuses avancées au niveau des prolongations de contrat d’Ansu Fati ou encore de Pedri. « La volonté est de prolonger les jeunes joueurs que nous avons. Nous travaillons pour prolonger tous les jeunes joueurs. Ils répondent bien et nous sommes dans un processus de prolongation. La semaine qui arrive, je suis confiant pour pouvoir donner une bonne nouvelle. Nous avons bien avancé pour Pedri. Cela va bien avec Ansu Fati ». L’horloge a tourné pour l’international espagnol qui a hérité du numéro 10 de la légende blaugrana Lionel Messi et dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain.

Un accord dans la semaine pour la prolongation d’Ansu Fati ?