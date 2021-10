Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d’une course contre la montre pour… Mohamed Salah !

Publié le 12 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG prendrait en considération l’option Mohamed Salah, Liverpool cultiverait pour sa part le désir de parvenir à un accord avec son attaquant afin de prolonger son contrat.

D’ici la fin de la saison, le PSG pourrait bien devoir trouver une option pour la succession de Kylian Mbappé. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain et qu’une prolongation ne semble pas être bien embarquée en l’état, les dirigeants du PSG y compris le directeur sportif Leonardo semblent faire de la piste Erling Braut Haaland une priorité comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. L’option Robert Lewandowski a également été à l’étude, de même que pour Mohamed Salah, l’international égyptien étant particulièrement apprécié par les propriétaires du PSG comme The Transfer Window Podcast le confiait au printemps dernier.

Une volonté commune d’arriver à un accord pour une prolongation ?