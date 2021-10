Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, retraite… L’énorme sortie de Daniel Riolo sur l’avenir de Neymar !

Publié le 12 octobre 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que la dernière sortie de Neymar concernant son avenir international fait énormément réagir, Daniel Riolo s’est prononcé sur le cas du Brésilien, prolongé il y a quelques mois par le PSG.

Neymar a le blues. Au cours d’un entretien pour DAZN , l’attaquant du PSG a avoué ne pas savoir s’il aurait encore la « force mentale » après 2022 pour poursuivre sa carrière internationale. De quoi jeter un gros doute sur l'avenir de Neymar, qui a pourtant prolongé il y a quelques mois son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option. Au cours de l’émission Estelle Midi , Daniel Riolo s’est prononcé sur le cas Neymar, en taclant notamment le choix de la direction parisienne.

« Il a envie de devenir joueur de poker professionnel, on ne va pas s’inquiéter »