Mercato - PSG : La punchline de Pierre Ménès sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 12 octobre 2021 à 23h45 par A.C.

Après toute une carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a pour la première fois changé de club, en rejoignant le Paris Saint-Germain.

C’est le coup de l’été et pour certains le plus gros de toute l’histoire du football. Oui, car le Paris Saint-Germain a réussi à arracher Lionel Messi au FC Barcelone sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Pour comparaison, il a fallu plus de 100M€ à la Juventus pour débaucher Cristiano Ronaldo du Real Madrid, en 2018. Avec le sextuple Ballon d’Or, le PSG se place directement comme un candidat idéal à la victoire en Ligue des Champions, mais également comme un nouveau poids lourds mondial au niveau marketing.

« Il ne faut pas se tromper, Messi ce n’est pas cher »