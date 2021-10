Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Suarez... L'aveu de Simeone sur «l'obsession» du Qatar !

Publié le 12 octobre 2021 à 18h10 par A.M.

Interrogé sur le départ de Lionel Messi, Diego Simeone révèle qu'il a tenté de le recruter La Pulga à l'Atlético de Madrid, mais il n'y avait rien à faire face au PSG.

Cet été, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi. En effet, le FC Barcelone n'a pas été en mesure de prolonger le bail de la star argentine compte tenu de ses gros problèmes financiers. Le sextuple Ballon d'Or s'est donc engagé avec le PSG, mais bien évidemment, plusieurs clubs sont allés aux renseignements, conscients que cette opportunité historique d'attirer Lionel Messi libre ne se reproduirait plus. C'est notamment le cas de l'Atlético de Madrid. Interrogé sur l'été de La Pulga , Diego Simeone révèle qu'il avait mandaté Luis Suarez pour aller se renseigner auprès de son ami Lionel Messi. Mais face au PSG, personne ne pouvait lutter.

«Le PSG était obsédé par Messi»